حجز 56 مركبة مهملة في منطقة المعمورة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضمن حملة رصد المركبات المهملة والمهجورة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تواصل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بفريق عملها الذي تم تشكيله مؤخراً لإنجاز هذه المهمة، متابعة أماكن وجود المركبات المهملة بمختلف الطرق والأماكن العامة وبين الأحياء السكنية، حيث توجه الفريق إلى مناطق اختصاص مركز شرطة المعمورة الشامل. وبالتعاون مع المركز، تم رصد وترحيل نحو 56 مركبة مهملة، في حين تم إنذار 5 مركبات أخرى بضرورة التقيد بالتوجيهات في مهلة أقصاها 10 أيام.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، إنه تم تخصيص نحو 10 دوريات يومياً خلال الفترة الصباحية للقيام بمهمة متابعة ورصد المركبات المهملة على مستوى الإمارة، بمعدل منطقة يومياً، وتم حجز 56 مركبة مهملة، وإنذار 5 مركبات أخرى بوضع الملصق التحذيري عليها إما بتنظيفها أو بتحريكها من الأماكن الذي تم رصدها فيه وإلا سيتم حجزها بعد استيفائها المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز.