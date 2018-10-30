تفاهم بين «التغيّر المناخي» و«سياحية عجمان» لتعزيز التعاون البيئي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المستقبلي بينهما في مجال الأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية،.

والتي تشمل عقد ندوات ومؤتمرات محلية وعالمية لنشر ثقافة السياحة البيئية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 13 من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار» (كوب 13)، والتي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي، في إمارة دبي في الفترة من 21 وحتى 29 أكتوبر.

وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وقع المذكرة سلطان عبدالله الحبسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغّير المناخي والبيئة، وصالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وقال سلطان عبدالله الحبسي: «إن المذكرة تأتي مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات وجهات القطاع الحكومي في الدولة، وستساهم المذكرة في تعزيز العمل المتعلق بالتغيُّر المناخي والبيئة بهدف رصد ومراقبة البيئة واستشراف المستقبل.»

وقال صالح الجزيري: «يأتي توقيع المذكرة إدراكاً من كلا الجانبين بأهمية تفعيل مختلف جوانب التعاون في مجال السياحة البيئية التي تعتبر من المنتجات السياحية التي تشتهر بها إمارة عجمان. كما يأتي هذا التعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة انطلاقاً من الحرص المشترك بين الطرفين على تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021».