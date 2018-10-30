«أكوا باور» تقدم أقل عطاء لـ «محطة الطويلة»

المصدر: دبي - سيد صالح

تقدمت شركة «أكوا باور» السعودية بأقل العطاءات قيمة لتنفيذ مشروع المياه المستقل المُخطط له إنتاج 200 مليون غالون يومياً من المياه في «محطة الطويلة» بأبوظبي.وبحسب ما نشرته «ميد» أمس، بلغت قيمة العطاء الذي تقدمت به «أكوا باور» 8.26 دراهم لكل ألف غالون، بينما كان ثاني أقل العطاءات قيمة من جانب ائتلاف مكون من شركتي «إنجي» الفرنسية و«ماروبيني» اليابانية، وبلغت قيمته 8.61 دراهم لكل ألف غالون. وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المشرفة على المشروع، قد وافقت على مشاركة 11 جهة متقدمة في المرحلة النهائية للعطاء.