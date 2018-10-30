العين تستضيف الجولة 2 من قافلة «زايد الخير»

المصدر: العين ــ داوود محمد

واصلت قافلة «زايد الخير» برنامجها الخاص بنشر لغة الإشارة، وكانت مدينة العين المحطة الثانية من هذه المبادرة التي تستهدف فئات المجتمع كافة بما فيهم فئة الصم من أصحاب الهمم.

وأكد الدكتور عبدالله سالم الوحشي الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل رئيس قافلة «زايد الخير» أن ما حققته القافلة في الجولتين الأولى والثانية من نجاح كان متوقعاً من البداية. وأضاف إنه يتطلع وكل القائمين على تنفيذ هذا العمل بأن يتواصل النجاح المنشود والمتوقع حتى الجولة الأخيرة من البرنامج الذي يشمل جميع إمارات الدولة.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتوقع أن يكون الإقبال كبيراً في الجولة الثالثة التي تحتضنها إمارة دبي في الثالث من نوفمبر المقبل وأن عدد الحضور سيفوق الجولتين الأولى والثانية. وأشار إلى أن الشارقة سوف تستضيف الجولة الرابعة للراغبين بتعلم لغة الإشارة، وذلك في العاشر من الشهر المقبل.

وتواصل قافلة «زايد الخير» تنفيذ برنامجها حيث ستزور إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة في يومي17 و24 من شهر نوفمبر 2018. ويلي ذلك توجه القافلة إلى الفجيرة 8 ديسمبر قبل أن تختتم بعدها بأسبوع المرحلة الأولى من برنامجها التعليمي والذي يصادف 15 من الشهر نفسه بلقاء عدد من الأفراد بعجمان.