مختبر ذكي متنقل لفحص الأغذية في دبي

المصدر: ■ دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي عن مختبر متنقل ذكي لفحص الأغذية، يستهدف تغطية الفعاليات الكبيرة في إمارة دبي، وفحص الأغذية الجاهزة نظرا لأن مدة صلاحيتها قصيرة، ويمكن أن يتم فحص أكثر من 300 عينة يومياً في هذا المختبر. جاء ذلك حرصا من البلدية على توظيف التقنيات والابتكارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وخلال فعاليات مؤتمر دبي الثاني عشر لسلامة الأغذية.

3 حاضنات

وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: يتضمن 3 حاضنات لفحص عينات المواد الغذائية والكشف عن نمو البكتريا فيها، إلى جانب جهازي فحص البكتريا.

لافتا إلى أن العمل في المختبر يتم بطرق ذكية لا تستخدم فيها الأوراق ويوفر الجهد والوقت في عملية فحص الأغذية، فمن خلال هذا المختبر يمكن أن تصدر نتيجة الفحص بحد أقصاه 48 ساعة وفقا لنوعية الأغذية التي يتم فحصها، وهناك نتائج تصدر خلال يوم واحد، بينما تصدر نتائج فحص عينات الأغذية في المختبرات الأخرى عادة خلال 7 أيام.

فعاليات

وأضاف سوف يتم توفير المختبر المتنقل في الفعاليات الكبيرة التي تشهدها إمارة دبي، وسوف يتم وضع هذا المختبر في القرية العالمية اعتبارا من الأسبوع المقبل لضمان سلامة الأغذية، ولا تحتاج العينات التي يأخذها المفتشون إلى تخزين كونها تفحص بشكل فوري في المختبر.

وأوضح أن بلدية دبي ستدرس تجربة المختبر الذكي المتنقل ليصار إلى توفير أكثر من مختبر في المستقبل، لافتا إلى أن المختبر الذكي يشكل دافعا كبيرا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية في إمارة دبي.