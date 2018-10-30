«إقامة دبي» تتوج بجائزتين في القمة الحكومية للموارد البشرية الخليجية

المصدر: دبي - البيان

توِّجت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بجائزتين ضمن جوائز القمة الحكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنظم سنوياً تقديراً للمساهمات البارزة وإنجازات الحكومات ومنظمات الأعمال والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.حيث حازت إدارة الموارد البشرية على أفضل مبادرة للتوطين وجائزة منظمة العام لأفضل «مبادرة سعادة» في دول مجلس التعاون.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة أن تبوؤ المراكز الأولى هو توجه وضعته الإدارة نصب أعينها حيال كافة أنشطتها تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.