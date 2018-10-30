حاكم عجمان: إطلاق «خليفة سات» يضاف إلى سجل الإمارات الحافل

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن التاسع والعشرين من أكتوبر من العام 2018 يمثل علامة بارزة ومميزة في تاريخ دولة الإمارات ذلك اليوم الذي تم فيه إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» على متن صاروخ «H-IIA» من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وقال سموه إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات التاريخية المشرفة فمسيرة الإمارات قطار أزلي لا يتوقف عند حد ما ولا يتوانى في المضي قدماً لتحقيق الأهداف العظمى في بناء وإعمار الأرض، وكل ذلك لا يأتي ولم يأت من فراغ وإنما من قيادة رشيدة تملك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وتضع مصلحة شعبها في قمة أولوياتها ولا يزدهر الوطن إلا بأبنائه المخلصين وعملهم الجاد وحصيلتهم المعرفية وقيمهم وأخلاقهم ويتعاظم هذا الإنجاز أكثر عندما يكون الإطلاق بأيد إماراتية من مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء.

ومن خلال وكالة الإمارات للفضاء، مما يعني توطين صناعة الفضاء في الإمارات.وأضاف سموه: «يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والى شعب الإمارات الكريم». وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان: «نحمد الله أن حقق لنا هذا الإنجاز الذي نفخر ونفاخر به، ونحمد الله الذي هيأ لنا قيادة رشيدة صنعت هذا الإنجاز، وذلك بثبات في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار».

وأوضح سموه أن إطلاق القمر في عام زايد وهو يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لهو دلالة عظيمة على أن رسالة زايد تمضي بقوة وتحقق النجاح وترتاد آفاق المستقبل، ولا ننسى أن نعود بالذاكرة الى العام 1967 عندما استقبل المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فريق وكالة «ناسا» الأميركية التي أطلقت رحلة «أبولو» الشهيرة إلى سطح القمر.. واليوم يتحقق حلم زايد بأيدي «أبناء زايد».