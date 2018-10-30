محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خلـيفة حــريصة على تـطوير العـلاقات مـع الصـين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير العلاقات مع جمهورية الصين.

مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الصينية خلال السنوات الماضية على المستويات كافة خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية يبعث على الارتياح ويعمق الثقة بالمستقبل المشرق لهذه العلاقات ويندرج ضمن توجه العام لدولة الإمارات الذي يقوم على تقوية علاقاتها مع مختلف الدول في العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدت أمس في قصر الرئاسة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة بزيارة نائب الرئيس الصيني إلى الدولة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والصين، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

واستعرض سموه ونائب الرئيس الصيني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية، إضافة إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا وفرص توسيعها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحاتهما المستقبلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2018 كانت محطة بارزة ونقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية ما يؤكد قوة الإرادة السياسية المشتركة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام واستثمار الفرص والإمكانيات الكبيرة المتوافرة لتنميتها بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبحث العلمي والفضاء والصناعة وغيرها من المجالات التي تخدم استراتيجية التنمية الوطنية خاصة أن جمهورية الصين الشعبية تعد دولة رائدة في هذه المجالات على المستوى العالمي.

من جانبه أعرب نائب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً اهتمام بلاده بترسيخ علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجاً تنموياً ومركزاً اقتصادياً مهماً.

‏ونقل وانغ تشي شان تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الامارات مزيدا من التقدم والتطور.

وقال نائب الرئيس الصيني أن الإمارات تتميز بالتنوع الاقتصادي والخبرة في نمو الاقتصاد والانفتاح الاجتماعي والتسامح الثقافي والاعتدال الديني إضافة إلى نجاحها في ربط التقاليد بالحداثة مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وأعرب عن سعادته بزيارة الامارات وهي تحتفي بعام زايد.. مشيراً إلى أن الصين لن تنسى موافقة ودعمه للصين في ظروف كانت صعبة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان .

ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي .

وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لنائب الرئيس الصيني والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية .

وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني له يويتشنغ نائب وزير الخارجية ولين نيانشيوه نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح وتشيان كمينغ نائب وزير التجارة ودنغ لي مدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة الخارجية وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل وانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرت لنائب الرئيس الصيني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني للصين فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح نائب الرئيس الصيني مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لنائب الرئيس الصيني.

وسجل نائب الرئيس الصيني كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وبحفاوة الاستقبال الذي لقيه، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ونجاحات على الصعد كافة.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان .

ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .

ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعــي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخــلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية .

وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محـــمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

استقرار عالمي

أكد الجانبان في ختام محادثاتهما، عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الصديقة وحرصهما المتبادل على دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتنويع مساراتها لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما وازدهار مستقبل بلديهما وبما يخدم ويدعم التنمية والاستقرار الإقليمي والعالمي.