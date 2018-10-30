عمار النعيمي: الإمارات تدخل التاريخ من أوسع أبوابه

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وتزامناً مع عام زايد الخير..

دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» بأيد إماراتية.وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالتقدم العلمي الذي بلغه أبناء الوطن في جميع المجالات ابتداء من تحصيلهم العلمي وتحقيق الإنجازات المشهودة على أرض الدولة وصولاً إلى ما نشهده اليوم في الفضاء من إطلاق القمر الصناعي بعد جهد دؤوب امتد سنوات مليئة بالإبداع والابتكار تأتي أكلها الآن وتغدو مبعث الفخر لدولة الإمارات ولكل العرب والمسلمين والعالم.

وقال سموه: إن الدور الذي يلعبه مركز محمد بن راشد للفضاء في تبني الرؤية ذات النظرة بعيدة المدى شكل لدى جيل الشباب الدافع الأكبر الذي حرك طاقاتهم نحو العمل الجاد المستنير ووضع على عاتقه إعداد استراتيجية شاملة بالتواجد في الساحة الفضائية العالمية بدءاً من إعداد الفريق ذي الكفاءة والقادر على حمل راية الدولة وتمثيل قيادتها وأبنائها بكل فخر وتحفيز الأجيال القادمة وتحقيق ما كان حلماً كل ذلك في وقت قياسي مقارنة بدول متقدمة استغرق وصولها للفضاء أعواماً من المحاولات وإن هذه الخطوة ستضع دولتنا بين الدول الرائدة ليس في مجال استكشاف الفضاء بل جنباً إلى جنب مع كبرى الدول المصنعة للأقمار الصناعية.

وأضاف إننا نفخر اليوم بأن لدينا مهندسين إماراتيين هم أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 100% من دون أي مساعدة أجنبية.