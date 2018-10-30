نهيان بن مبارك يفتتح غداً الدورة 12 لمعرض نجاح أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، غداً فعّاليات الدورة الثانية عشرة من معرض نجاح أبوظبي 2018 - الحدث الرائد في الدولة للتعليم العالي - والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور سفراء كل من اليابان، إسبانيا، ماليزيا، ألمانيا، كندا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والخبراء التربويين وممثلي الجهات المشاركة في الحدث.

تستهدف الدورة الـ 12 من المعرض - الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي - طلبة الحلقة الثالثة من الصفوف «10 و11 و12»، وكذلك الطلبة من الحلقة الثانية، وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي، الذين سيطّلعون على برامج 165 جامعة مختلفة التخصصات، من 20 دولة تقدم 5 آلاف تخصص، حيث يفتح آفاقاً رحبة للطلاب وتمنح من خلاله الجامعات منحاً دراسية وتحفيزات للمتفوقين منهم.

ويخصّص المعرض في دورته الجديدة هذا العام، 7 أجنحة لجامعات عالمية عدة دول بينها الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا وأيرلندا الشمالية ولبنان وماليزيا، بالإضافة إلى مشاركة إسبانيا لأول مرة في المعرض، فيما تستعرض الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة برامجها الجديدة، وكذلك فرص الدراسة للمواطنين والمقيمين، كما تعرض منحاً دراسية للطلبة المتفوقين، وخصومات تصل إلى 40%، من قيمة المصروفات الجامعية.

ويحقق «نجاح 2018» ثلاثة أهداف رئيسة لرواده من الطلبة وأولياء الأمور، الأول فهم الاختلافات بين عدد من الجامعات من خلال الحصول على مشورة الخبراء من مديري قبول الجامعات الذين سيقومون الرد على أسئلتهم على الفور، والثاني اكتشاف فرص المنح الدراسية، وفرص التمويل المتاحة للطلبة والدعم المقدم من المنظمات الحكومية، والأخير يتمثل في توفير الوقت من خلال زيارة جميع الجامعات المرادة تحت سقف واحد والحصول على مشورة الخبراء.

أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس، عن إلغاء الرسوم الخاصة بالقروض التعليمية، مع مشاركته في المعرض، وجرى تخصيص هذه الفعالية الشاملة للطلاب الجامعيين وأهاليهم وأساتذتهم، حيث سيعرض البنك خدمة «أجيال» التي بدأ بتقديمها حديثاً، وهي عبارة عن خدمة متخصصة تركّز على دعم احتياجات الجيل المقبل من الشباب والشابات من مواطني دولة الإمارات لتحقيق طموحاتهم.