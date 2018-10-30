سفيرنا في لبنان يضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في البقاع وعكار

المصدر: بيروت - وام

وضع حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، حجر الأساس لبناء «قاعة الإمارات - عام زايد 2018» في بلدة مجدل عنجر بمحافظة البقاع اللبنانية بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس لفيف من علماء الدين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية واقتصادية.

وركزت كلمات الحضور على مساعي دولة الإمارات في لبنان ومساعداتها التنموية التي تتنقل من قرية إلى أخرى دون تمييز أو تفرقة.. مشيدين بالنموذج الراقي الذي ترسيه الإمارات في تعاملها مع أخوانها من الأشقاء العرب.

وأكدوا أن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها دولة رائدة في مجال العمل الإنساني المتطور والتعايش السلمي بين الشعوب.

وتخلل الاحتفال قصيدة ألقاها القاضي سليم يوسف عدد فيها مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي بلدة العماير - وادي عكار قام السفير الشامسي بوضع حجر الأساس لـ«ملعب الإمارات - عام زايد 2018» برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وبهبة مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

نواة

حضر مراسم وضع حجر الأساس وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي والنائب محمد سليمان والشيخ مالك الجديدة رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية وعدد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات ووجهاء العشائر العربية.

وقال السفير بعد إزاحة الستار إن دولة الإمارات من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية لديها عدة مشاريع في هذه المنطقة وفي لبنان بشكل عام، مشيراً إلى أن بناء الملعب سيكون نواة لعدد من المشاريع الأخرى في المنطقة.

ولفت إلى أن منطقة وادي خالد هي من المناطق الأكثر حرماناً في لبنان وبالتالي فإنها تستحق كل المساعدة والتنمية الفعلية وتحتاج بنى تحتية وتطويراً في القطاع التعليمي، وشدد على أن القيادة الإماراتية تملك رؤية صائبة جعلتها تسعى لإرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأسست على الخير بفضل قيادتها ونسعى لترسيخ هذه القيمة في شبابنا وأبنائنا ونشرها في أرجاء الوطن العربي وهو ما نقوم به في هذا البلد الشقيق لبنان الذي نتمنى له الاستقرار والأمن والأمان.

من جانبه قدم الوزير المرعبي الشكر إلى القيادة الرشيدة للدولة على الدعم الذي تقدمه للبنان.

من جانبه أثنى النائب محمد سليمان على دور دولة الإمارات بالوقوف دائماً إلى جانب لبنان في كل المحن الاقتصادية والإنمائية، وعكار تشهد على ذلك بل كل المناطق اللبنانية.

وفي بلدة العوينات - عكار وضع سفير الدولة حجر الأساس أيضاً لملعب رياضي بحضور زياد شبيب محافظ بيروت وزيد بكار زكريا مفتي عكار وشخصيات دينية واجتماعية وأهالي المنطقة.

إشادة

وأشاد مفتي عكار بمواقف دولة الإمارات الإنسانية وبالدعم الذي تقدمه لأشقائها، وتحدث عن حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في تأسيس دولة الإمارات.

وتحدث الأب إلياس شبيب عن تجربة دولة الإمارات وتكريسها قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وقال «بمناسبة مرور الذكرى المئوية للمغفور له الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، زايد الخير والعطاء، نتمنى لدولة الإمارات قيادة وحكومة ومؤسسات ومواطنين مزيداً من التقدم والرفاه والازدهار وحفظ كرامة الإنسان».

عطاء

وألقى محافظ بيروت زياد شبيب كلمة قال فيها «غمرنا السفير الصديق حمد الشامسي بتشريفه أولاً وبكلامه الطيب الصادق والمحب ثانياً وطبعاً بإزاحة الستارة عن المشروع الحضاري الرياضي الراقي الذي جاء ممثلاً لدولته المحبوبة من قبل اللبنانيين لتكون هذه المنحة في أرض هذه القرية الحبيبة».

وقام السفير الشامسي بزيارة عدد من العائلات التي أشادت بدولة الإمارات وبالأيادي البيضاء في نشر رسالة الحب والعطاء.

وفي ختام جولته في منطقة عكار رعى السفير الشامسي حفل تخريج طلاب من «معهد الدوسة الفني»، حيث ألقى كلمة ركز فيها على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نشر التعليم من أجل تعزيز دور الثروة البشرية المتعلمة التي تحمل لواء التطوير والتقدم في مختلف المجالات.

وقال إن المتأمل لفلسفة ورسالة التعليم يدرك جيداً الإيمان الكبير برسالة بناء الإنسان التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، ومن هنا كانت مشاركتنا في حفل تخريج «أعمدة المستقبل»، «صناع الأمل» و«حاملي شعلة العلم» لأننا نؤمن بأن الأوطان هي في عهدة أبنائها الذين يستطيعون تقديم المزيد من الإبداعات والابتكارات.