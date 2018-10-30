«الشارقة لتطوير القدرات» تختتم زيارات 15 مهندساً لسنغافورة واليابان

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين زيارات ميدانية إلى سنغافورة واليابان لـ15 مهندساً من موظفي دائرة التخطيط والمساحة ضمن برنامج «أفضل الممارسات لتخطيط المدن»، الذي أعدته المؤسسة بناءً على مذكرة تفاهم مع الدائرة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز خبرات المشاركين ومعارفهم المتعلقة بتطوير المدن الذكية، والنقل المستدام، والطاقة البديلة، والهياكل والبنى العمرانية، وتطوير البنية التحتية، والمدن ذات الكثافة السكانية، والمدن الصديقة للبيئة (الخضراء).

جهود

وقال سعيد علي الحمادي: مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى «الشارقة لتطوير القدرات» (تطوير): يعكس هذا البرنامج الجهود المتواصلة التي تبذلها (تطوير) لتعزيز قدرات الشباب الإماراتي وتطوير مهاراته القيادية ودعمهم للوصول إلى التميز في مختلف القطاعات، من خلال العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

والتعاون مع مختلف الشركاء والمنظمات الرائدة على مستوى العالم في إطار مساعيها لتحقيق هذه الأهداف والطموحات، حيث أسهم هذا البرنامج في تعزيز علاقات الشارقة مع كل من سنغافورة واليابان.

ونوه الحمادي بدراسة صادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والتي تفيد بأن إمارة الشارقة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد سكانها وصل إلى 1.4 مليون نسمة عام 2015 مقارنةً بـ 1.1 مليون نسمة عام 2012، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أهمية إعداد وتمكين كوادر متخصصة في تخطيط المدن. ولفت الحمادي إلى أن إطلاق هذا البرنامج جاء بهدف الإسهام في مسيرة الشارقة التنموية في مجال تخطيط المدن.