أبطال التحدي يزورون معالم دانة الدنيا

المصدر: دبي - غسان خروب

لم تكن رحلة أبطال تحدي القراءة العربي في دورته 3 تمضي في دبي دون الاستمتاع بزيارة عدد من معالمها، أملاً في اقتناص لحظات فرح وسعادة كتلك التي تعودت «دانة الدنيا» أن ترسمها على ملامح زوارها، فلم يكد أبطال التحدي ينهون اليوم الثاني من التصفيات نصف النهائية، حتى كانت الحافلات بانتظارهم، لتطوف بهم بين أرجاء دبي، فبعد زيارة خاصة لبرج خليفة، الأطول في العالم، والصعود على منصته لتسجيل لحظات خاصة، انتقل الأبطال نحو دبي باركس آند ريزورت، ليعيشوا بعضاً من لحظات السعادة في أجواء أفلام هوليوود.

حيث زاروا فيها منطقة «موشينغيت» التي فتحت أبوابها على اتساعها أمامهم، ليعيشوا مغامرة «اللعبة الأفعوانية» التي تحمل بين ثناياها شيئاً من الرعب والمرح. أبطال التحدي كانوا، أول من أمس، على موعد مع أكاديمية شرطة دبي، التي فتحت أبوابها أمامهم.

حيث كان عدد من الضباط في استقبالهم، ليطلع الطلبة على عدد من سيارات شرطة دبي الفاخرة، فيما قامت أكاديمية الشرطة بتكريم الطفلة فرح التي جاءت ضمن الوفد التونسي، بمنحها جولة في إحدى سيارات الشرطة الفاخرة، وهي مرتدية زي شرطة دبي الرسمي. لحظات السعادة في دبي لا تنتهي، حيث سيكون الطلبة اليوم على موعد خاص مع «سكي دبي» في مول الإمارات، والمقرر أن يقوموا بزيارته مساء اليوم، للاطلاع على أكبر «سكي» ثلجي مغطى، حيث يمكنهم هناك قضاء أوقات جميلة باللعب بالثلج ومع البطاريق الموجودة في «سكي دبي».



















