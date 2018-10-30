محمـد بـن راشـد: تربطنـا مـع الصيــن علاقات عميقة في شتى المجالات

المصدر: دبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية على مختلف المستويات.

وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والإنسانية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر سموه في زعبيل صباح أمس، وانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف الصيني الكبير وتجاذب معه - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - الحوار حول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية..

معتبرا سموه تبادل الزيارات بين القيادات والمسؤولين في البلدين عاملاً مهماً في دفع هذه العلاقات وإعطائها زخما أكبر وصولا الى تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية العليا لشعبيهما.

وإلى ذلك أعرب وانغ تشي شان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات حاملا تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية إلى سموه وتمنياتهما الى قيادة دولة الإمارات الحكيمة تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي وصفها بالجودة العالية، والتي تعود بالخير على مجتمع الدولة وتجعله سعيدا وفخورا بهذه المنجزات الحضارية.

وهنأ نائب الرئيس الصيني صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» صباح أمس، مشيدا بكفاءة شباب الإمارات وقدرتهم على محاكاة الدول المتقدمة في مجال الوصول الى الفضاء، وتوظيف هذه الابتكارات من أجل خدمة وطنهم وشعبهم وخدمة البشرية عموماً.

كما أكد وانغ تشي شان مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي.. منوها بأهمية هذا الحدث الدولي الاقتصادي الثقافي والسياحي الكبير، آملا أن يحقق نجاحا فريدا يتماهى وقصة نجاح دبي.

حضر اللقاء والمباحثات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.