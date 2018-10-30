شرطة دبي تدعو للحيطة والحذر خلال ارتياد البحر والمناطق الجبلية

المصدر: دبي - البيان

دعا العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالنيابة، مرتادي البحر من صيادين والمستجمين ومستخدمي مختلف الوسائل البحرية، سواء الترفيهية أو التجارية، إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين قبل ارتياد البحر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة والاستماع إلى نشرات الأرصاد الجوية قبل الانطلاق في رحلاتهم.

وأكد أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية متابعة التحذيرات الواردة من مراكز التنبؤات الجوية والأرصاد حول الحالة الجوية والتأكد من سلامة الوسيلة البحرية التي يتملكونها وجميع أجهزة السلامة والاتصال، وعدم الاقتراب من الحدود الصخرية للجزر الاصطناعية والموانئ عند الإبحار، والتركيز على مسار المجرى المائي أثناء الإبحار.

كما ودعا العقيد المدحاني مرتادي المناطق الجبلية خاصة في منطقة حتا إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين في حال حدوث تقلبات جوية وعدم الدخول إلى مناطق السدود ومجاري المياه التي تحتوي على منحدرات، وعدم المخاطرة بعبورها في حال وجود جريان للمياه أو البقاء فيها لفترة طويلة.

بدوره، أكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن هناك 8 نقاط إنقاذ بحرية ممتدة على كافة شواطئ الإمارة للتعامل مع الحالات الطارئة، تضم غواصين ومنقذين.

وبيّن المقدم النقبي أن شرطة دبي وفرت وسائل إنقاذ بحرية في المناطق الجبلية في حتا وخصصت زورقين مطاطيين، بالإضافة إلى دراجة مائية وسيارة إنقاذ مزودة بكافة المعدات الخاصة بالإنقاذ من أجل سرعة الاستجابة مع أي حالات طارئة قد تقع بسبب تقلبات الأحوال الجوية.