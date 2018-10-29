الإمارات تدين التفجير الإرهابي في تونس

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات التفجير الانتحاري الإرهابي الذي وقع وسط تونس العاصمة اليوم و أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجراح بينهم ثمانية من رجال الشرطة.

وأعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية .. وأكدت موقف الإمارات الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والتطرف وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم و اجتثاثها من جذورها.