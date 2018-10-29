محمد بن راشد يستقبل نائب الرئيس الصيني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم معالي وانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق .

ورحب سموه بالضيف الصيني الكبير وتجاذب معه - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - الحوار حول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ..معتبرا سموه تبادل الزيارات بين القيادات والمسؤولين في البلدين عاملا مهما في دفع هذه العلاقات وإعطائها زخما أكبر وصولا الى تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية العليا لشعبيهما .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والانسانية .

والى ذلك أعرب معالي وانغ تشي شان عن سعادته بزيارة دولة الامارات حاملا تحيات فخامة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الى سموه وتمنياتهما الى قيادة دولة الامارات الحكيمة تحقيق المزيد من الانجازات النوعية التي وصفها بالجودة العالية والتي تعود بالخير على مجتمع الدولة وتجعله سعيدا وفخورا بهذه المنجزات الحضارية .

وهنأ نائب الرئيس الصيني .. صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اطلاق القمر الاصطناعي "خليفة سات" صباح اليوم مشيدا بكفاءة شباب الامارات وقدرتهما على محاكاة الدول المتقدمة في مجال الوصول الى الفضاء وتوظيف هذه الابتكارات من أجل خدمة وطنهم وشعبهم وخدمة البشرية عموما.

كما أكد معالي وانغ تشي شان مشاركة بلاده في معرض اكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الامارات في دبي ..منوها بأهمية هذا الحدث الدولي الاقتصادي الثقافي والسياحي الكبير آملا ان يحقق نجاحا فريدا يتماهى وقصة نجاح دبي .

حضر اللقاء والمباحثات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .