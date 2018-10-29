رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الإندونيسي

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا حادث سقوط وتحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى جزيرة سومطرة.

كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته للرئيس الإندونيسي وذوي الضحايا والشعب الإندونيسي، سائلا الله العلي القدير أن يرحم الضحايا ويلهم آلهم وذويهم الصبر و السلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الإندونيسي.