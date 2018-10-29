توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، فيما تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شرقاً وشمالاً، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة مع السحب.

وقال، في نشرته اليومية، إم حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والثاني عند الساعة 06:20 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:22 والثاني عند الساعة 23:19.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 02:29، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:34 والثاني عند الساعة 19:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 27 75 25

دبي 34 28 75 25

الشارقة 34 26 80 25

عجمان 34 28 75 30

أم القيوين 34 25 85 35

رأس الخيمة 35 26 85 50

الفجيرة 31 28 75 50

العين 34 25 75 25

ليوا 33 24 85 20

الرويس 31 27 80 25

السلع 31 27 85 30

دلما 31 29 75 55

طنب الكبرى 30 27 80 45

طنب الصغرى 30 27 80 45

أبو موسى 30 28 80 45