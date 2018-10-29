شرطة دبي تدعو إلى الحذر خلال ارتياد البحر والمناطق الجبلية

المصدر: وام

دعت شرطة دبي مرتادي البحر ومستخدمي الوسائل البحرية، سواء الترفيهية أو التجارية، إلى أخذ الحيطة والحذر قبل ارتياد البحر بسبب التقلبات الجوية، مع الاستماع إلى نشرات الأرصاد الجوية قبل الانطلاق في رحلاتهم.

وأكد العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالنيابة الجهوزية الدائمة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية متابعة التحذيرات الواردة من مراكز التنبؤات الجوية والأرصاد حول الحالة الجوية والتأكد من سلامة الوسيلة البحرية التي يتملكونها وجميع أجهزة السلامة والاتصال، وعدم الاقتراب من الحدود الصخرية للجزر الاصطناعية والموانئ عند الابحار، والتركيز على مسار المجرى المائي أثناء الإبحار.

كما ودعا العقيد المدحاني مرتادي المناطق الجبلية خاصة في منطقة حتا إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين في حال حدوث تقلبات جوية وعدم الدخول إلى مناطق السدود ومجاري المياه التي تحتوي على منحدرات، وعدم المخاطرة بعبورها في حال وجود جريان للمياه أو البقاء فيها لفترة طويلة.

وأكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الانقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن هناك 8 نقاط إنقاذ بحرية ممتدة على كافة شواطئ الإمارة للتعامل مع الحالات الطارئة، تضم غواصين ومنقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها، جاهزة لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي طارئ.

وبيّن أن شرطة دبي وفرت وسائل إنقاذ بحرية في المناطق الجبلية في حتا وخصصت زورقين مطاطيين، بالإضافة إلى دراجة مائية وسيارة إنقاذ مزودة بكافة المعدات الخاصة بالإنقاذ من أجل سرعة الاستجابة مع أي حالات طارئة قد تقع بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ودعا المقدم النقبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في السرعة بمساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

كما دعا مرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر، والامتثال لنصائح رجال الإنقاذ المتواجدين في المكان، والالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظا على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر جراء التيارات البحرية وارتفاع الأمواج، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني عدم السباحة لما لذلك من خطر على حياتهم.