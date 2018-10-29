الموسم الـ 23 للقرية العالمية ينطلق غدا

المصدر: البيان الإلكتروني

ينطلق يوم غد الثلاثاء الموسم الـ23 للقرية العالمية والذي يستمر على مدى 159 يوم لغاية 6 أبريل 2019.

وخلال اللقاء الإعلامي الذي اقامته إدارة القرية مساء أمس لتدشين الموسم الجديد قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بمناسبة إنطلاقة الموسم الثالث والعشرين : " تعود القرية العالمية في موسمها الثالث والعشرين بباقة من أضخم المهرجانات والإحتفالات الاستثنائية وأضخم التغيرات في تاريخ الوجهة لإدهاش ضيوفنا، وقد حرصنا في هذا الموسم على تعزيز كافة عناصرها واعتماد المزيد من التشويق والتجدد بحيث يشعر الضيوف بأنهم يدخلون إلى عالم من الاستكشاف ملئ بالمغامرات والمرح لكل أفراد العائلة. ونستضيف خلال هذا الموسم المزيد من الفعاليات الشيقة والعروض العالمية الضخمة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في إضفاء أجواء السعادة والبهجة على ضيوفنا، إضافةً إلى المساهمة في خطتنا الإستراتيجية في توجه العلامة التجارية نحو العالمية بين أضخم الوجهات الترفيهية مثل "إيبكوت" في أورلاندو وحدائق "ديزني لاند" و "يونيفرسال استوديوز" العالمية.

وتستضيف القرية العالمية هذا الموسم ثقافات من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم .

ومن التحسينات في ممشى الاحتفالات الجديد والذي تم إضافته في نهاية أفينيو العالم ويمتد لما يقارب 160 متر.

ومن أهم التغييرات على معالم الوجهة هذا الموسم، تأتي الجسور الجديدة التي تم تشييدها على ضفاف البحيرة وعددها ثمانية جسور، مشيدة بشكل أفقي على مستوى الأرض بهدف تسهيل الحركة على العائلات كما أنها صديقة لضيوف لأصحاب الهمم.

كما تمت إضافة مجموعة من النوافير المبتكرة في البحيرة على جوانب الجسور الجديدة تتفاعل مع الضيوف بشكل فريد ومميز،.

هذا إلى جانب عدة مفاجآت أخرى في البحيرة من بينها تطوير عروض النافورة الموسيقية الراقصة، وإضافة مجموعة شيقة من العروض النارية إليها، لتكون أول نافورة راقصة تدمج عروض الماء والنار معاً في القرية العالمية، مع إضافة شاشة LED في قاع البحيرة لتكون أكبر شاشة عرض في العالم تحت الماء.

وإلى جانب أربعة خطوط لحافلات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، وقعت القرية إتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي وشركة كريم لتوفير خدمات كبار الشخصيات مع توفير سيارات التسلا الصديقة للبيئة وسيارات الليموزين، إضافةً إلى توفير خدمات مميزة للعائلات مثل خدمة الأيدي الأمينة وخدمة أميرة المخصصة للسيدات، وخدمات التوصيل الخاصة بالضيوف من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتوفرة سابقاً ومنها سيارات الأجرة العامة.

أما ضيوف القرية العالمية من الصغار، فقد كان لهم النصيب الأكبر من التغييرات لهذا الموسم، فقد تم تخصيص منطقة جديدة في الساحة الرئيسية تضم مسرح الصغار التفاعلي، والذي سيستضيف العديد من الفعاليات المتنوعة وورش العمل المرحة للأطفال.

ولزيادة جرعة التشويق هذا الموسم، تقدّم القرية العالمية ولأول مرة عرض "سيركس سيركس" المليء بالمغامرة والمرح ضمن خيمة السيرك الواقعة في منطقة الألعاب كرنفال.

ومن أهم المفاجآت على مستوى تجربة المأكولات هذا الموسم هي السوق العائم في البحيرة، والذي يمثل أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم، والذي سيقدم تجربة لألذ المأكولات الشعبية من خلال أكثر من 38 منفذاً تتنوع بين القوارب والأكشاك وعربات التك تك والتي تتزين كل منها لتعكس ثقافة المأكولات التي تقدمها. ويعتبر السوق العائم هو الأول من نوعه في القرية العالمية يتم تقديمه هذا الموسم إستجابةً للإقتراحات التي تم إستلامها من الضيوف في الموسم الماضي.

ومن أشهر الإضافات لمنطقة الألعاب "كرنفال" هذا الموسم "عجلة العالم" الجديدة كليّاً، والتي يصل ارتفاعها إلى ستون متراً. وستتألق "عجلة العالم" بوجود شاشة كبيرة لعرض عليها العديد من العروض البصرية الرائعة، يصل قطرها إلى 50 متر لتكون بذلك من أكبر الشاشات المثبتة على عجلة في العالم.

وتستمر القرية العالمية هذا الموسم بتقديمها لسلسلة من الحفلات الموسيقية لنخبة من نجوم العالم في كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة 9 مساءً. حيث تستضيف أكثر من 23 حفلة على مسرحها الرئيسي الذي بات معروفاً باستضافته لأشهر وأبرز النجوم العرب والعالميين في كل موسم.

وسيكون بإمكان الضيوف هذا الموسم التفاعل مع الثقافة الإمارتية بشكل مميز وفي منطقة واحدة تجمع كل من جناح الإمارات بالإضافة إلى جناح مؤسسة خليفة بن زآيد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجناح الصنعة التابع لوزارة تنمية المجتمع .

كما تستضيف المنطقة الثقافية الإماراتية هذا الموسم مهرجان "دبي وتراثنا الحي" في قلب الساحة الثقافية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، والذي يقدّم صورة حقيقية عن التراث والثقافة والحرف الإماراتية الأصيلة والمتوارثة عبر الأجيال ليقدمها أمام الملايين من الضيوف السيّاح والمقيمين.