محمد بن راشد يستقبل نائب الرئيس الصيني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم وانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق.

ورحب سموه - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بالضيف الصيني الكبير.. معربا سموه عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسفر عن نتائج إيجابية تعزز علاقات الشراكة الاستراتيجية القايمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية على المستويات كافة وفي شتى الميادين.