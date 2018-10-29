حملة لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية توعوية بالتعاون مع كلية العلوم الصحية - قسم التغذية في جامعة الشارقة بمناسبة يوم الغذاء العالمي تحت شعار (نظام غذائي صحي وطهي صحي)، وتهدف الفعالية إلى زيادة وعي المجتمع بأفضل وسائل الطهي الصحي للوجبات اليومية، وذلك لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، والحد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب.

وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، أكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أهمية ترسيخ ثقافة غذائية سليمة بين أفراد المجتمع ولاسيما الطلبة، وتطوير منظومة الصحة الغذائية ووضع الحلول الجذرية للتحديات الصحية التغذوية.