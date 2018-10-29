ملتقى الموارد البشرية بدبي يناقش اختصاصات «لجنة التظلمات»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الرابعة للعام الجاري 2018 من ملتقى الموارد البشرية، بمشاركة مديري إدارات الموارد البشرية والمختصين في دوائر حكومة دبي، حيث ناقش الملتقى موضوعات عدة تهم الموارد البشرية في حكومة دبي، مثل اختصاصات وإجراءات لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، واختصاصات وإجراءات مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، وتمكين الأداء في حكومة دبي.

وأكدت إيمان صالح بن خاتم مدير إدارة دعم السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقيام بالأدوار المنوطة بها لترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات إدارة الموارد البشرية الحديثة، واستلهام أفضل الممارسات العالمية ونقلها للقطاع الحكومي في إمارة دبي.

وقالت إن الدائرة أجرت العديد من اللقاءات وورش العمل شارك فيها مسؤولو الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، ومختصون، إلى جانب مختبر مسرعات الموارد البشرية بهدف تعزيز الأداء الحكومي بصورة عامة .

وأطلعت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي المشاركين في الملتقى على الجانب الإجرائي لعمل لجنة التظلمات في ضوء تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ تعد اللجنة الجهة الوحيدة على مستوى حكومة دبي التي يتم من خلالها تلقي ومعالجة تظلمات الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعرف المشاركون كذلك على القرارات المنظمة لعمل لجنة التظلمات والشكاوى وشروط التظلم الإداري .