نهيان بن مبارك: الإمارات تخوض سباقاً كبيراً في المعرفة والابتكار لاستشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس انطلاق أعمال الدورة الثامنة لـ «مؤتمر المعهد الملكي بي سي إس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2018» والتي تحمل شعار «الإبداع: تكنولوجيا استشراف المستقبل» وذلك في فندق القرم الشرقي في أبوظبي.

وقال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي الذي يقام تحت رعاية معاليه إن الإمارات تخوض سباقا كبيرا في المعرفة والابتكار لاستشراف المستقبل وبناء اقتصاد يعتمد المعرفة والتنمية المستدامة ركيزة الذهاب إلى الغد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير البيئة والإمكانات اللازمة باستخدام التكنولوجيا لتحقيق فرص تعليم متطور يستشرف المستقبل.

ويشارك في المؤتمر عدد من الأكاديميين والباحثين لمناقشة أبرز قضايا الابتكار واستشراف مستقبل صناعة تقنية المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي وقضايا الأمن الإلكتروني التي تهدف إلى توفير استخدام آمن للإنترنت.

وتم تكريم الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر والطلاب الفائزين في البحوث العلمية والتطبيقات الذكية وذلك لتحفيز الشباب وتشجيعهم لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

وأكد المهندس عادل الكاف الهاشمي رئيس المعهد الملكي بي سي إس لتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط رئيس المؤتمر نستمد الرؤية والدروس الملهمة من القيادة الرشيدة التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة العالم الرقمي الذكي لتكون رائدة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي والمنافسة في ريادة الأعمال، ونسير كذلك على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي حرص على النهوض بالوطن وبنائه على أسس المعرفة والتمكين.