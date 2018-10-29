«دبي الذكية» تدرب أبطال السعادة في الدنمارك

المصدر: دبي ـــ البيان

تنظم دبي الذكية برنامجاً تدريبياً في الدنمارك لـ 30 مشاركاً من أبطال السعادة يمثلون أكثر من 25 جهة حكومية وغير حكومية من إمارة دبي، تحت عنوان «تصميم المدن»، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج «تدريب جودة الخدمات»، الذي كانت قد نظمته العام الماضي لأبطال السعادة في معهد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، والذي كان يتركز على آلية تصميم الخدمات لإسعاد المجتمع.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن محور التعليم في أجندة السعادة، حيث تم تصميم البرنامج خصيصا لأبطال السعادة وذلك بالتعاون مع «Innovation Lab» – مركز المعرفة للتقنيات الحديثة وأنشطة البحوث وتطوير المنتجات ورعاية الأعمال في الدنمارك. ويرتكز برنامج هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: الذكاء، والإنسان والتصميم، ويشكل الإنسان أبرز محاور البرنامج، في ظل مساهمة استخدام أحدث الحلول الذكية وتصميم منتجات متطورة بزيادة نسبة سعادة سكان دبي وزوارها.

ويسعى البرنامج إلى إيجاد الحلول وابتكار الخدمات والأدوات والتقنيات التي تعزز سعادة السكان والزوار، من خلال الاستفادة من تجربة وخبرات الدنمارك في هذا المجال.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية إن الدنمارك من البلدان التي أصبحت مرادفة للسعادة، حيث تربعت لسنوات متواصلة ضمن المراتب الأولى في تصنيف تقرير السعادة العالمي، وفي عام 2018 جاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر سعادة على مستوى العالم، ولا شك أن نهج السعادة في الدنمارك يتلاءم مع مهمتنا في دبي الذكية لتبني التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تحسين الخدمات وتصميمها بشكل يواكب احتياجات الناس، الأمر الذي يعزز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي نهاية المطاف.

وأضافت: «يوفر البرنامج التدريبي بالتعاون مع Innovation Lab لأبطال السعادة، إمكانية الوصول إلى قصص نجاح عالمية ملهمة من حيث تحقيق مفاهيم السعادة والرفاهية والابتكار ».

مشاركة مجتمعية

ويتضمن البرنامج جلسة مشاركة مجتمعية تحت عنوان «تعريف تجربة الدنمارك والسعادة»، والتي يلتقي من خلالها أبطال السعادة مع المواطنين الدنماركيين لاستكشاف العوامل التي تؤثر على رفاهية المواطنين وسعادتهم .

وسيحصل أبطال السعادة عند الانتهاء من البرنامج التدريبي وتقديم المشاريع المخصصة بشكل فردي أو جماعي على شهادة «ممارس أساليب سعادة السكان»، الصادرة عن دبي الذكية والمصادقة من مؤسسات معرفية اسكندنافية.

2017

نظمت دبي الذكية في سبتمبر 2017 برنامجا تدريبيا لجودة الخدمة بمعهد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، بمشاركة 30 مشاركاً من أبطال السعادة من 23 جهة حكومية وغير حكومية في إمارة دبي، وأتاح البرنامج للمشاركين حضور ورش العمل والجلسات التفاعلية.