أحمد بن محمد يحضر حفل جائزة راشد للتفوق العلمي

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أمس حفل جائزة راشد للتفوق العلمي الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم في مقرها بدبي لتكريم كوكبة جديدة من حملة درجة الأستاذية وشهادة الدكتوراه.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقى علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، كلمة أشار فيها إلى أن هذه الأجيال المتلاحقة من الخريجين كل عام في جميع المؤهلات والتخصصات لهي ثمرة عمل قيادتنا الحكيمة وغرسها وإيمانها بأن العلم هو الطريق الوحيد لبناء الأوطان وازدهارها، كما تحتفي الجائزة اليوم بذكرى تأسيس أول صرح علمي «جامعة الإمارات العربية المتحدة» إلى جانب تكريم حملة الشهادات العليا من الأستاذية والدكتوراه.

وأضاف علي الهاملي إن قيادتنا الرشيدة وصلت الليل بالنهار في العمل لبناء شخصية إنسان الإمارات المتسلح بالعلم والمعرفة، وقدمت سفراء السلام في عالم تخطفه الحروب والكوارث والأزمات.

تكريم

ثم كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثلاثة من الحاصلين على درجة الأستاذية، و99 من الحاصلين على درجة الدكتوراه ذكورا، و45 من حملة الدكتوراه إناثا، كما كرم سموه شخصية العام العلمية والتي استحقتها «جامعة الإمارات العربية المتحدة» تشجيعاً منها للبحث العلمي ولدعمها الكبير لمسيرة الثقافة في الدولة.

حضر حفل التكريم بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، وعددٌ من الفعاليات الثقافية في الدولة.

وتعد جائزة راشد للتفوق العلمي التي أطلقت في عام 1988 من أهم الجوائز التقديرية للحاصلين على الدرجات العلمية العليا من أبناء وبنات الدولة، واستحدثت ندوة الثقافة والفنون في دبي العام 2015 جائزة لتكريم «شخصية العام العلمية» للاهتمام بالعلوم وتشجيعاً للبحث العلمي إلى جانب الثقافة، وهي تمنح لشخصيات إماراتية أو مؤسسة وطنية ساهمت خلال سنوات في مجالات العلوم المختلفة.