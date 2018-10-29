4 وزراء و53 عارضاً و300 مستثمر يشاركون في «أغري سكيب» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق في فندق «روزوود أبوظبي» اليوم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب 2018» الذي ينظمه مركز الأمن الغذائي بأبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسيشهد «أغري سكيب 2018» مشاركة 4 وزراء من 4 دول وأكثر من 53 شركة متخصصة تعرض أراضي وأصولاً زراعية في أكثر من 50 دولة، فضلاً عن حضور أكثر من 300 ضمن كبار المستثمرين، مما سيجعله واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الاستثمار الزراعي على مستوى العالم.

كما سيضم المعرض 12 جناحاً وطنياً مقارنة بأربعة أجنحة خلال دورة عام 2017 وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

أمن غذائي

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي: «تلتزم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تشجيع الاستثمار المدروس في القطاع الزراعي ونظم إنتاج الغذاء، إذ يمثل ملف الأمن الغذائي أولوية بالغة الأهمية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الرفاهية وذلك لتقليل الفجوة الغذائية العالمية وبالتالي ضمان التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

وفي ظل التحدي الكبير الذي يمثله الأمن الغذائي على أمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نحرص على تبني أساليب جديدة وسياسات استثمارية فعالة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد لدولة الإمارات، حيث يساهم المعرض في تعزيز دور الدولة كلاعب رئيس في منظومة الأمن الغذائي العالمي، وذلك من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري للأغذية الغذائية، ما مكنها من أن تصبح مركزاً عالمياً للأعمال الزراعية ولاعباً رئيساً لمنظومة الأمن الغذائي العالمي».

وأضافت إنه في الوقت الذي يتوقع أن يواصل الإنتاج الزراعي حول العالم نموه مدعوماً بالطلب المتنامي على الأغذية نتيجة زيادة عدد سكان العالم، تقوم دولة الإمارات بقيادة الجهود العالمية الساعية لتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن بناء شراكات فعالة مع صناع القرار ورواد الأعمال وذلك من منطلق إدراكها أهمية توافر مصادر جديدة لضمان استدامة سلاسل الإمدادات من خلال التنسيق الفعال مع جميع أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة.

من جانبه، قال خليفة العلي، المدير العام لمركز الأمن الغذائي: يعكس معرض «أغري سكيب» حرص أبوظبي على تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإدراج الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ضمن أولويات التنمية الوطنية، وقد نجح معرض «أغري سكيب» في تعزيز مكانته كمنصة عالمية رائدة لتحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي.