إطلاق النسخة الثانية من الدبلوم المهني في العمل البرلماني

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بالتعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة «الدبلوم المهني في العمل البرلماني» في نسخته الثانية لعدد 27 منتسبا من مواطني الدولة. حضر إطلاق الدبلوم أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، والدكتور سام سليمان دله، المستشار القانوني للجامعة.

وقال الدكتور راضي الزبيدي: إن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويغطي عددا كبيرا من المحاور ويقدمه 11 محاضرا من تخصصات مختلفة من جامعة الشارقة ومكتب سمو الحاكم والمجلس الوطني والمعهد القضائي والمجلس الاستشاري بالشارقة ومدته 100 ساعة تدريبية.

مشيرا إلى أن جامعة الشارقة أصبحت من كبرى جامعات الدولة من حيث البرامج التي تطرحها والتي تتميز بتلبيتها لسوق العمل حتى يكون الاستثمار الحقيقي من خلال تخريج جيل يعمل على خدمة المجتمع وتطويره، كما أضاف إن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة يعمل على التدريب ويقدم مجموعة كبيرة من البرامج التي تخدم المجتمع بكل شرائحه وتخصصاته بجانب تقديم الاستشارات في جميع التخصصات.