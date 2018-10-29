«زايد للإسكان» يعتمد 252 مستحقاً للدعم بـ190 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 252 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 190 مليون درهم، وذلك ضمن الدفعة الأخيرة لـ800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج أمس ما بين 226 قرضاً و26 منحة سكنية وتنوع ما بين 177 من فئة بناء جديد و22 من فئة استكمال مسكن و50 من فئة شراء مسكن وقرارين من فئة إضافة إلى مسكن وقرار واحد من فئة مسكن حكومي.

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 177 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة من دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم القدرة المالية، كما أن بقاء المسكن فترة من الزمن من دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

كما تضمنت الدفعة قرارين من فئة إضافة إلى مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات إلى المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها.

ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي تُخول المواطنين الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية ما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.