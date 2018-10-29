عصام الحميدان يشارك في يوم التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - البيان

شارك المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي في اليوم الذي نظمته النيابة العامة للتطعيم من فيروس الإنفلونزا الموسمية لجميع موظفيها، بالتعاون مع مركز الخدمات الوقائية بهيئة الصحة بدبي، انطلاقاً من حرص نيابة دبي على تنفيذ خطة الصحة والسلامة المؤسسية لضمان سلامة موظفيها من خلال إقامة أنشطة التثقيف الصحي المختلفة.

وقد قام الفريق الطبي بتزويد الموظفين بمختلف الاستشارات والنصائح والإرشادات التوعوية، التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة.

وتدعو النيابة العامة كل موظفيها إلى أخذ التطعيمات الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية والتي تهدد حياة الفرد، كالتطعيمات الخاصة بالكبد الوبائي إضافة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي أظهرت مستوى أمان صحي كبير للموظفين ووقاية فاعلة.