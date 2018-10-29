«مؤتمر الابتعاث» يناقش الذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للابتعاث والمنح الدراسية. وشارك في المؤتمر أكثر من 120 خبيراً من 50 دولة، و350 من رؤساء برامج البعثات والتدريب من مختلف جامعات ومعاهد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا، وممثلون عن نحو 400 مؤسسة جامعية، وتربويون من مختلف دول العالم، وطلبة وأولياء أمور، للوقوف على أهمية الذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل ونظم الابتعاث والمنح الدراسية في المرحلة المقبلة. وشاركت أكاديمية شرطة دبي في المؤتمر بوفد يضم 4 من القيادات المتخصصة برئاسة العقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد أكاديمية شرطة دبي.

وأكد العقيد سيف غانم السويدي لـ«البيان» أن مشاركة أكاديمية شرطة في المؤتمر تستهدف الاطلاع على البرامج العالمية المقدمة من أفضل الجامعات العالمية، مشيراً الى أن وفد الأكاديمية المشارك في المؤتمر استمع الى شرح من الجهات المشاركة حول طبيعة البرامج الدراسية المتخصصة التي من الممكن أن يقدموها لطلاب الأكاديمية في حال ابتعاثهم. وأضاف أن أكاديمية شرطة دبي لديها خبرة واسعة في عملية اختيار الجامعات العالمية التي يتم اختيارها لابتعاث أبناء الإمارات إليها.

وناقش المؤتمر مستقبل الابتعاث والمنح الدراسية في الإمارات ودول الخليج، في ظل المتغيرات في نظم التعليم العالمي، واحتياجات أسواق العمل، ودراسة الاتجاهات الحديثة لنظم الابتعاث في مختلف الدول، والبعثات الداخلية وكيفية تفعيل دور فروع الجامعات بالإمارات في إعداد أجيال المستقبل.

وخصص المؤتمر 45 جلسة وورشة عمل متخصصة على مدار يومين، بمشاركة إماراتية وخليجية وعربية وعالمية فاعلة.