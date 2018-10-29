«كهرباء دبي» ترسي عقود توريد كابلات بـ70 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقود توريد كابلات كهربائية ذات جهد منخفض للتوصيلات المنزلية، بأطوال تصل إلى 838 كيلومتراً، وبتكلفة تقارب 70 مليون درهم، على عدد من الشركات الرائدة، ويشتمل العقد على توريد كابلات تلزم لتوسعات شبكات توزيع الكهرباء في مناطق دبي المختلفة، وتهدف لتلبية النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء من مختلف قطاعات المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار سعيها المستمر لتوفير خدماتها باعتمادية وكفاءة عاليتين، ولتلبية مختلف متطلبات توسعات شبكة توزيع الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـهيئة كهرباء ومياه دبي: «نمضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا التطويرية الحيوية، لاسيما في مجال البنية التحتية، حيث ستستخدم هذه الكابلات في عدة مشاريع بالهيئة، وستساهم في زيادة قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء، بما يضمن إمدادات مستمرة ومستقرة من الطاقة الكهربائية لمتعاملي الهيئة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة في إمارة دبي والسعادة للأجيال المقبلة».