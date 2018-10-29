حملة لتجديد الأعلام في العين

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين، صباح أمس، حملة لإزالة الأعلام التالفة، بهدف استبدال الأعلام المرفوعة على الدوائر وأسطح المنازل والفلل والبنايات والمرافق العامة والمتأثرة بالعوامل الطبيعية والمناخية، بأعلام أخرى جديدة، كواجب وطني ومسؤولية جماعية، تتمثل بالمحافظة على العلم الذي يمثل رمزاً للإمارات وسيادتها، علاوة على المحافظة على المظهر الحضاري لمدينة العين.

وأكد عبدالله الشامسي رئيس اللجنة العليا لتسيير أعمال الرقابة والتفتيش ببلدية العين، أنه استعداداً ليوم العلم، وبهدف جعل مدينة العين تحتفل بهذا اليوم وترفع العلم عالياً زاهياً شامخاً فوق منازلها ومؤسساتها، وجهت اللجنة العليا لتسيير أعمال الرقابة ببلدية مدينة العين حملتها التوعوية المشتركة مع جميع قطاعات البلدية للتوعية بإزالة الأعلام التالفة قبل البدء بإصدار الإنذارات.