عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع نائب رئيس البرلمان الألماني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاغ الألماني «البرلمان الاتحادي».

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب.

ورحَّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس البوندستاغ الألماني، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وألمانيا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد توماس أوبرمان، نائب رئيس البوندستاغ الألماني، الحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.