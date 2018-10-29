محمد بن راشد يفتتح دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي ــ وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل ظهر أمس دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وافتتح سموه الجلسة بكلمة قال فيها: «إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على بركة الله وتوفيقه نفتتح أعمال مجلسكم الميمون، ونرجو من الله أن يكون هذا الافتتاح فيه خير للبلاد والعباد».

ثم ألقت رئيسة المجلس كلمةً رحَّبت فيها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافتتاحه دور الانعقاد الأخير للمجلس، وأشادت بتوجه قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل رفعة الوطن وإسعاد المواطن على مساحة دولة الإمارات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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