«الإمارات الإسلامي» يتبرع بـ 8 ملايين درهم لمركز دبي للتوحد

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تبرعه بمبلغ 8 ملايين درهم لصالح مركز دبي للتوحد، ومن المقرر تسخير هذا التبرع المقدم عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري لتمويل تطوير مرافق المركز الجديد المقام على مساحة تقدر بنحو 91,000 قدم مربعة.

وقالت عواطف الهرمودي، المدير العام للإدارة التنفيذية في الإمارات الإسلامي: «يعد الإحسان ركناً أساسياً من أركان الشريعة الإسلامية السمحاء، وانطلاقاً من موقعه مؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأخذ الإمارات الإسلامي على عاتقه التزاماً راسخاً بدعم المحتاجين عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.

ولنا الشرف بأن نحظى بهذه الفرصة النبيلة للمساهمة في إعادة تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد عبر "مركز دبي للتوحد"، ونأمل لمساهمتنا أن تساعد على توفير الرعاية المطلوبة لعدد أكبر من الأطفال».