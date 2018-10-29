«إمباور» تنظم حملة توعوية للموظفات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حملة توعوية بسرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة الجليلة ومنظمة أصدقاء مرضى سرطان الثدي، حيث سيتم تنظيم مجموعة من المناشط تهدف إلى نشر الوعي لدى الجمهور حول مخاطر هذا المرض الذي يفتك بحياة الكثير من النساء حول العالم، وذلك لدعم جهود منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من شهر أكتوبر مناسبة لزيادة حملات التوعية واستهداف جميع فئات المجتمع.

ونظمت «إمباور» الأسبوع الماضي حلقة نقاشية بعنوان «التوعية من خلال الحوار حول مخاطر السرطان»؛ كما ستنظم اليوم بين 10 صباحاً إلى غاية 2.30 مساء في مقر المؤسسة، فعالية بعنوان «البيع الوردي من إمباور»، حيث تشتمل على بيع مجموعة من المقتنيات، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات التي توفرها مؤسسة الجليلة خلال الفعالية.

كما سيشهد نفس اليوم تنظيم فعالية أخرى ستوفر المؤسسة من خلالها مركزاً للألعاب يتيح للمشاركين قضاء أوقات ممتعة ومسلية، فيما يوجه ريع هذه الفعاليات لتمويل أبحاث السرطان ودعم حملات التوعية التي تنظم في جميع أنحاء الدولة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعمل مؤسستنا بمعية الشركاء الاجتماعيين على دعم جهودها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث نحرص على تفعيل مشاركاتنا المجتمعية من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية والعالمية.

لا سيما المتعلقة بالصحة العامة، حيث تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «خطة دبي 2021» التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين، ملؤُهم الفخر والسعادة، أفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة.