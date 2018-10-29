%30 زيادة عدد المشاركات في مسابقة «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، عن تجاوز عدد المشاركات في مسابقة (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة) المستهدف بنسبة 30%، قدمتها شركات ومؤسسات وجامعات وكليات من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في التحدي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم والأكثر تعقيداً في هذا المجال، حيث إن معظم المسابقات المشابهة تركز فقط على الموردين المحليين وتكون على نطاق محدود، فيما سيكون تحدي دبي أكبر منصة عالمية للشركات والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير لتنفيذ سيناريوهات وتطبيق تقنيات التنقل الذاتي في طرق دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن المرشحين النهائيين للمسابقة، بحضور الدكتور عارف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وليلى فريدون رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، والدكتور ستيفين شلادوفر رئيس لجنة التحكيم العالمية لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وعادل شاكري رئيس لجنة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حيث ترشح لنهائيات التحدي كل من الشركات التالية عن فئة الشركات الرائدة: شركة Navya من فرنسا، وEasymile من فرنسا، وDrive.ai من الولايات المتحدة الأمريكية، وWestfield من المملكة المتحدة، وBaidu من الصين، و2getthere من هولندا.

كما ترشحت الشركات التالية عن فئة الشركات الناشئة: شركة Sensible من فنلندا، Derq من الإمارات العربية المتحدة، وIAuto من تايوان، أما في فئة الجامعات المحلية فترشحت جامعة دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أبوظبي، وفي فئة الجامعات العالمية جامعة Friee Berlin من ألمانيا، وCMU من الولايات المتحدة الأمريكية، وIntelligent System Lab at Universidad Carlos lll de Madrid من إسبانيا، وUTS من أستراليا، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائزين في التحدي سيكون في أكتوبر من العام 2019.

وقال الطاير: يستهدف التحدي الذي تتجاوز القيمة الكلية لجوائزه خمسة ملايين دولار، الشركات الرائدة، والشركات الناشئة، والجامعات المحلية والعالمية، حيث تم تخصيص ثلاثة ملايين دولار لفئة الشركات الرائدة، ومليون و500 ألف دولار لفئة الشركات الناشئة، و600 ألف دولار لفئة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بواقع 300 ألف دولار للجامعات المحلية، ومثلها للجامعات العالمية، مشيراً إلى أن تقييم الفائزين في التحدي يتم من قبل خبراء عالميين متخصصين في مجال التنقل الذكي، وذلك بناء على عدة معايير فنية.

وأضاف: يهدف تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كافة المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات القائمة، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب لوجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحاً أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

كما شكر الطاير شركاء التحدي: هيئة تنظيم الاتصالات، والاتحاد العقارية، ومراس، وواحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى مؤسسة دبي للمستقبل.

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المشاركة في تنظيم المؤتمر: «بصفتنا مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، فإننا فخورون بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنظيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ودعم جهود دولة الإمارات نحو تبني هذا النمط من التنقل.

يعد التنقل من وإلى شبكة المواصلات (الميل الأول والأخير) أمراً مهماً في مجال توفير استخدام أوسع لشبكات النقل العام، كما تمثل الدفعة الأولى من المشاريع الفائزة مجموعة من الابتكارات المتطورة والمهمة في هذا المجال.

نتمنى للفائزين كل التوفيق في الجولة النهائية، كما أننا نعتقد أن مثل هذه التحديات ستساهم في تشجيع الأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة وقادة الصناعة على استكشاف مجالات جديدة في الابتكار».

معايير التحدي

وتم تأهيل المتقدمين بناء على عدة عناصر أهمها: مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية والمهارات والخبرات ذات الصلة، ومن ثم سيتم تقييم المشاركين في الفئات المختلفة وفقاً لأدائهم في عدة اختبارات بناء على المعايير التالية: القدرة والخبرة الفنية: بناء المركبات، والمرونة، وتكنولوجيا البطاريات، ونظام القيادة والتحكم، والبعد التجاري: قابلية التشغيل، والقيمة المضافة، والارتباط باحتياجات إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة، والتشغيل والخدمة: الحلول المبتكرة، وطريقة التشغيل، والقدرة على تقديم الخدمات، وساعات العمل.

أنواع الاختبارات

وصُمِّم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة لمجموعة من المشاركين سيتم تصنيفهم إلى 3 فئات: شركات رائدة وشركات ناشئة والجامعات (محلية، عالمية)، ويتضمن التحدي مجموعة من الاختبارات التي تتصل بما يلي: التحمل والموثوقية، والقدرة على القيادة في ظل ظروف مرورية محاكيه للواقع، وكفاءة الطاقة والملاءمة البيئية، والسلامة والأمن الإلكتروني، وتجربة المستخدم.

وسيتم إجراء اختبارات مكثفة للمشاركين النهائيين في دبي في عام 2019، وتقييم جميع المرشحين عن طريق لجنة التحكيم العالمية، تمهيداً لاختيار الفائزين النهائيين في الدورة الأولى من التحدي، وتكريمهم ضمن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والمقرر عقده أول مرة في أكتوبر 2019.