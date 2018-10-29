إشادة بجهود «صحة دبي» في تطوير مستشفى حتا

المصدر: حتا -البيان

أشاد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بجهود هيئة الصحة بدبي الكبيرة في تحديث وتوسعة مستشفى حتا وتزويده بكوادر متخصصة ذات كفاءة عالية.

جاء ذلك خلال زيارته المستشفى حيث قام بجولة تعريفية في مرافق وأقسام المستشفى شملت قسم الطوارئ وقسم الولادة وغرف الإنعاش وقسم العناية المركزة، كما تفقد مهبط الإسعاف الجوي الخاص بالمستشفى.

إلى ذلك، زار بن دراي يرافقه الدكتور سيف عبدالله الوالي المدير التنفيذي لمستشفى حتا وعيسى بن رضا رئيس قسم الخدمات الإدارية وفني طب طارئ سميرة البلوشي مسؤول إسعافات حتا بالمؤسسة وعدد من موظفيها، العريف خالد البدواوي من القيادة العامة لشرطة دبي الذي تعرض لإصابة في قدمه.