استراتيجية جديدة لمشاريع الصرف الصحية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبو الفتوح

كشفت مؤسسة الصرف الصحي إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، عن وضع استراتيجية جديدة لمشاريع الصرف الصحية بالإمارة لخمسة الأعوام المقبلة مع رؤية مستقبلية لـ20 عاماً، واستهداف زيادة عدد المشتركين بالشبكات بواقع 5% سنوياً، لافتة إلى أن 122 ألف مشترك بخدماتها حتى الآن.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ«البيان»، أن المؤسسة أطلقت مشروع المخطط العام لها خلال شهر مايو الماضي حيث أسندت مشروع توفير قاعدة بيانات تفصيلية لأحد المكاتب الاستشارية العالمية لتمكين المؤسسة من وضع الخطط التوسعة في شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات إعادة التدوير والاستفادة من المياه في ري المسطحات الخضراء بالإمارة ورفع مساحة الرقعة الزراعية.

إنجاز

وأشار إلى أن المؤسسة أنجزت مشروع منطقة المعيريض بربط 320 عقاراً بشبكة الصرف الصحي في الإمارة، ليبلغ عدد السكان المشتركين في الخدمة أكثر من 122 ألف نسمة تقريباً، وأن العمل جار بمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي الجديدة في مجمع بطين السمر السكني ضمن المرحلة الأولى، ويهدف المشروع لربط 850 وحدة سكنية على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى في يناير المقبل حيث سيتم ربط 348 وحدة سكنية على أن تستكمل المرحلة الثانية لاحقاً.

وأضاف: تقوم المؤسسة بمعالجة مليون ومئتي ألف جالون من مياه الصرف الصحي يومياً في محطات المعالجة التابعة للمؤسسة في الفلية والغيل وخت والرفاعة، بنسبة 100% لإعادة تدوير كميات المياه الواردة لمحطات المعالجة، حيث توجه مياه الصرف الصحي المعالجة في معظمها لأغراض ري المسطحات الخضراء للزراعة التجميلية، بالإضافة لتوجيه كميات من المياه المعاد تدويرها إلى القطاع الصناعي لاستخدامات بعض الصناعات.

وأكد الحمادي أن المؤسسة حققت نجاحاً كبيراً في التغلب على مشكلة الروائح المصاحبة لتجميع الصرف الصحي، بعد تنفيذ خطة متكاملة بدأت بدراسة جميع التقنيات المتاحة لاختيار الأفضل منها والمتوافقة مع الاشتراطات الصحية الأكثر فاعلية والأوفر من حيث تكلفة التشغيل، هذا بالإضافة للدراسات التفصيلية لمصادر الروائح ونوعها ونسبة التركيز ما ساعدنا على وضع خطة زمنية ومالية للتنفيذ وأستطيع أن أقول إننا اليوم باستــخدام تقنية الترشيح الحيوي نجحنا بإزالة 99% من الروائح الناتجة عن مختلف عمليات منظومة مؤسسة الصرف الصحي.

وأشار إلى أن مؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة تعد من الرواد في هذا المجال بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في استخدام تقنية المرشحات الحيوية للروائح والتي أثبتت فعاليتها.

انخفاض

وأوضح الحمادي أن إلزام شركات صهاريج الصرف الصحي تركيب أجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية، ساهم في تراجع عدد المخالفات التي كانت تسجلها الدائرة والتي بلغت مع نهاية شهر سبتمبر 23 مخالفة وذلك مع تشديد الرقابة من قبل مؤسسة الصرف الصحي وقسم التفتيش بدائرة الخدمات العامة وكذلك مذكرات التفاهم والتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة والتي أتاحت لنا استخدام منصتهم الذكية الخاصة بالتتبع الجغرافي لصهاريج الصرف الصحي.

وأشار إلى أن أجهزة التتبع تتيح للمؤسسة رصد سائق الصهريج في حال تغيير مساره المحدد لتفريغ حمولة مياه الصرف الصحي من محطة الفلية للمعالجة إلى المناطق الجبلية البعيدة أو الأراضي الزراعية، وخاصة خلال الفترة الليلية، بالإضافة لجمع البيانات المسبقة عن حركة الصهاريج لتحديد قائد المركبة في حال تم الإبلاغ عن وجود مخالفة.

رفع معدلات التوسع بالمسطحات الخضراء

ذكر أحمد الحمادي أن دائرة الخدمات العامة ممثلة في مؤسسة الزراعة التجميلية زادت معدلات التوسع بالمسطحات الخضراء مع ارتفاع استخدام 70% من المياه التي يتم معالجتها لأغراض ري المسطحات الخضراء والحدائق في الإمارة، مشيراً إلى أن تلك الكميات من المياه تعد من أعلى معدلات إعادة الاستخدام في الدولة. وأكد أن المؤسسة تسعى إلى أن يكون مجتمع رأس الخيمة شريكاً لنا في الحفاظ على أصول منظومة الصرف الصحي.