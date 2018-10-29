إعادة تأهيل 115 مسجداً ومبنيين لـ«إسلامية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تعاونها مع شركة «سيمنس» (Siemens) لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل 115 مسجداً ومبنيين، بهدف مساعدة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في جهودها الرامية إلى تخفيض استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت التابعة لها.

وستقدم «سيمنس» دعمها لشركة «الاتحاد إسكو» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال توفير حلول إعادة تأهيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمياه والإنارة، إلى جانب تركيب أنظمة التحكم من أجل تعزيز إجراءات تخفيض استهلاك طاقة هذه الأنظمة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي سيتضمن أيضاً إجراءات القياس والتحقق لمدة ست سنوات من التعاقد.