محاكم رأس الخيمة تطلق جائزة «ريادة» للإبداع والابتكار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة جائزة دائرة المحاكم للابتكار، تحت مسمى «ريادة»، وذلك لأفضل مقترح إبداعي يحقق موقعاً ريادياً للدائرة، ويأتي إطلاق الجائزة بهدف دعم الإبداع والابتكار ونشر ثقافته، وتقديم أفكار غير اعتيادية ونوعية من قبل أعضاء السلطة القضائية وموظفي الدائرة أو من المتعاملين والشركاء وموظفي الدوائر الأخرى أو من أي فرد من أفراد المجتمع على مستوى الدولة.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن الابتكار نهج انتهجته المحاكم في عملها وطريقة تقديم خدماتها للمتعاملين والمجتمع، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وحكومة رأس الخيمة، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، لذلك جاء الإعلان عن إطلاق جائزة الابتكار ضمن مساعي الدائرة إلى جعل الابتكار أسلوب عمل.