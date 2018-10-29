تدشين مشروع لإنتاج 3 آلاف طن طماطم سنوياً

المصدر: العين - داوود محمد

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي أمس حفل افتتاح مشروع البيوت الزجاجية لشركة الظاهرة بايوا في مدينة العين، والذي يتضمن إنتاج الطماطم طوال العام.

ويعد المشروع الذي تبلغ تكلفته 40 مليون يورو وينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً الأول والفريد من نوعه في العالم وثمرة التعاون بين شركة بايوا الألمانية وشركة الظاهرة القابضة إحدى الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في مجال الأعمال التجارية الزراعية.

وشهد الاحتفال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة وسعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وخليفة أحمد العلي مدير عام مركز الأمن الغذائي وفرانك مولين سفير المملكة الهولندية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

يذكر انه تم البدء بالمشروع في فبراير 2017 ويقع على مساحة 10 هكتارات، وتستخدم فيه أحدث التكنولوجيا المتخصصة في المجال الزراعي حيث تم التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الرائد تحت قيادة متخصصين من أعلى مستوى بحيث يتم استخدام اقل كمية للمياه بنسبة 67 ‎ بالمائة من البيوت التقليدية، ويستهلك يومياً نحو 750 ألف غالون كما ان تكنولوجيا التبريد هي الأولى من نوعها في العالم مما يتيح انتاج الطماطم طوال العام.

ويتألف المشروع من بيتين زجاجيين يمتد كل منهما على مساحة 5 فدان.

كما سيساهم حجم محصولات الطماطم المنتجة في تقليل اعتماد دولة الإمارات على المنتجات المستوردة والذي يقف الآن عند حد 90 %. ويعمل نحو 100 شخص في مشروع البيوت الزجاجية حيث يقوم جامعو الطماطم باختيار وجمع الثمار في المرحلة المناسبة من النضج.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الوطني للدولة ألقت بعده معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري كلمة أشارت فيها إلى أن مشروع البيوت الزجاجية للظاهرة بايوا يعد مثالاً نموذجياً للمنشآت التي بإمكانها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق دولة الإمارات أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة والارتقاء به إلى آفاق جديدة.

وقالت معاليها يخطو تحالف الأمن الغذائي خطوات مهمة لاستيراد تكنولوجيات جديدة تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعرفة متقدمة حيث تعد هذه العناصر محاور رئيسة للأمن الغذائي المستدام وهي من بين ركائز استراتيجيات الأمن الغذائي حيث قمنا بالتأكد من أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي تشمل خططاً ومبادرات للترويج للأغذية المحلية والتي تعتمد في إنتاجها على التكنولوجيا الحديثة.

استراتيجية

وأشارت معاليها في ختام كلمتها إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي هي الأولى من نوعها في العالم وتهدف إلى وضع إطار لضمان الأمن الغذائي في الإمارات على المدى القصير والطويل حيث يجري تطوير الاستراتيجية بالتعاون مع مجموعة من أبرز صناع القرار والأكاديميين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص والذين يعملون معاً لوضع سياسات مستدامة وطويلة المدى للأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات.

من جانبه نوه البروفسور كلاوس جوزيف لوتز الرئيس التنفيذي لشركة بايوا بأهمية الشراكة القائمة مع الظاهرة والتي أثمرت تدشين هذا المشروع المهم والمستقبلي الذي يخدم القطاع الزراعي.

مسطحات

من جهته أشار الدرعي خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل إلى اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالزراعة وتحويل الصحراء إلى مسطحات خضراء وقال ها نحن اليوم وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة نشهد أن حلمه رحمه الله يتحقق من خلال انتشار المساحات والمشاريع الزراعية في كافة أرجاء الدولة.

وفي ختام الحفل قام معالي محمد بن أحمد البواردي ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري والحضور بجولة في المشروع اطلعوا فيها على البيوت الزجاجية والأساليب الحديثة المستخدمة في زراعة وإنتاج الطماطم طوال العام.