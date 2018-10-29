انطلاق مؤتمر الخليج العربي للأدلة الجنائية في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شرطة أبوظبي أعمال «مؤتمر ومعرض الخليج العربي للأدلة الجنائية» غداً في دورته الثانية، وذلك بفندق «دوست ثاني» أبوظبي، بمشاركة ما يزيد على 50 متحدثا من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الأدلة الجنائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويناقش أحدث المستجدات والتحديات التي يواجهها قطاع الأدلة الجنائية.

وأكد العميد عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة، أهمية الحدث الذي يمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قطاع الأدلة الجنائية، وتعزيز التعاون مع الخبراء المختصين في هذا القطاع بالمنطقة.

وأضاف: إن شرطة أبوظبي تعد سباقة في مجالات التحديث والتعليم المستمر والاستثمار في المعرفة للعنصر المواطن، موضحاً أن أغلب العاملين في الإدارات التابعة للأدلة الجنائية من العنصر المواطن.

وأشار إلى أن الفعالية ستشهد مشاركة عدد كبير من خبراء الأدلة الجنائية من القوات المسلحة والشرطة ووكالات الاستخبارات والمحامين والهيئات الحكومية وفنيي المختبرات، والمعنيين بأنواع مختلفة من أنواع التحقيقات والعمل القضائي الذي يتطلب تحليل الأدلة الجنائية.

ويستعرض المؤتمر مجموعة أوراق عمل تركز على الطب الشرعي، وعلم السموم والحمض النووي(DNA)،والحمض النووي الشرعي في سياق الأمن الوطني والابتكار في تحليل الحمض النووي الشرعي وتطبيقاته، وغيرها.

وتقام ضمن الفعالية ندوة دولية «للطب الشرعي»، تتناول استراتيجية الطب الشرعي لإمارة أبوظبي، والطب الشرعي وعلاقته بجهاز العدالة، واستراتيجية حل القضايا، وإدارة الأدلة، وغيرها من المحاور إلى جانب مجالات التعاون الدولي والتدريب والتطوير.