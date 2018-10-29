حمدان بن زايد: القيادة حريصة على تلبية متطلبات المواطنين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها والتي تنفذ من قبل الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع، ومستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

واطلع سموه على مخططات مشروع شاطئ المرفأ السكني الذي تنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل، أمس، المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بحضور سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة، وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

وأشاد سموه بجهود الجهات والشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة، والتي تخدم الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.

وتعرف سموه خلال اللقاء إلى المشروع الذي يقع بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، وتبلغ مساحته نحو 223 هكتاراً ويتكون من 410 وحدات سكنية و4 مساجد و13 حديقة عامة و6 أسواق مجتمعية، إضافة إلى شاطئ عام وعائلي وشاطئ للسيدات.

ويتضمن المشروع جميع أعمال الطرق والبنية التحتية، التي تشمل إنشاء شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الإنارة والاتصالات، بالإضافة إلى شبكات الغاز الطبيعي وتصريف مياه الأمطار.

وتبلغ مساحة البناء للوحدة السكنية 536 متراً مربعاً مع إمكانية التوسعة المستقبلية للمساحة الكلية لتصبح 610 أمتار مربعة، وتتضمن الفيلا السكنية 5 غرف نوم، إضافة إلى غرفتين للخادمة والسائق.