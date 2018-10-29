بحث تعزيز التعاون بين شرطة أبوظبي والشرطة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، وفداً من الشرطة الوطنية الفرنسية بمختلف الوحدات المتخصصة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والشرطة الوطنية الفرنسية وتبادل الخبرات الشرطية، والتعرف إلى أفضل الممارسات الدولية في المجالات الأمنية والشرطية.

وخلال اللقاء قدم مدير عام شرطة أبوظبي الشكر والتقدير للوفد الفرنسي على مشاركته في التمرين الأمني مع إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في حلبة ياس والنتائج العملية المتميزة التي حققها التمرين إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين.

حضر اللقاء اللواء علي الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد ثاني الشامسي مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، والمقدم احمد الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث والعقيد لوران كوزاني الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية لدى الدولة.

وكانت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية وبالتنسيق مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية نفذت التمرين المشترك مع الشرطة الفرنسية بمشاركة الوحدات التخصصية في القطاعات الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي.