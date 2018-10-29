شرطة عجمان تعرّف منتسبيها الجدد بآليات العمل

المصدر: عجمان - البيان

نظم معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان، ورشة عمل تدريبية لأفراد الشرطة المحليين المستجدين، لشرح آليات العمل في الشرطة وأهم التعليمات الواجب اتباعها والقواعد الواجب الالتزام بها خلال تأدية العمل.

والتقى الرائد حسن الحاج رئيس قسم شؤون الموظفين، والرائد الدكتور راشد الغفلي مدير فرع تخطيط الموارد البشرية بالمنتسبين الجدد، مرحبين بهم وقدموا لهم الشكر والتقدير على انتسابهم وانضمامهم إلى السلك العسكري.

ووجه الرائد حسن عبيد الحاج لهم نصائح وإرشادات حول الالتزام بقواعد الانضباط المسلكي أثناء العمل، وضرورة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المسؤول المباشر والالتزام بتبادل الاحترام أثناء العمل، حاثاً إياهم على اتباع أفضل الأساليب في التعامل مع المتعاملين الخارجيين والموظفين أثناء العمل.