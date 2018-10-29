تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي في جسر الشيخ زايد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، مشروع تطوير 7 كلم من أعمال الزراعة والتجميل الطبيعي في منطقة جسر الشيخ زايد، وعلى أطراف الطرق القادمة من جسر المقطع والمؤدية إليه، بتكلفة وقدرها 5 ملايين درهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات ـ بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز السمة الجمالية لمدينة أبوظبي والارتقاء بمكانتها كواحدة من أجمل مدن العالم وأفضلها كبيئة سكن وسعادة ورفاهية وأعمال.

وأوضحت البلدية، أن منطقة جسر الشيخ زايد تمثل البوابة لجزيرة أبوظبي، وقد تم إنجاز نسبة 92% من أعمال التجميل الطبيعي على أطراف الطرق، والتي اشتملت على أعمال تجميل طبيعي باستخدام الحجارة الملونة بمساحة وقدرها 15 ألف متر مربع، ورصف بعض المناطق بالبلاط وبمساحة 5 آلاف متر مربع.

كما تضمنت أعمال التجميل الطبيعي زراعة الزهور وشجيرات الزينة، بالإضافة إلى زراعة أسيجة من نباتات البيئة المحلية وبطول 8,750 أمتار طولياً، وزراعة 381 نخلة كجزء من منظومة التجميل الطبيعي للمنطقة وضمن خطة زراعة النخيل داخل جزيرة أبوظبي، وذلك لارتباط النخيل بتراث الإمارة والمحافظة على إرث الأجداد، وقد تم إعداد التصميم للمنطقة ليتوافق مع الشكل العام لجسر الشيخ زايد، والذي يعد معلماً من معالم الدولة وأيقونة هندسية معمارية عالمية.

يذكر أن منطقة الجسر تمثل نقطة التقاء الطرق المؤدية إلى الجزيرة.