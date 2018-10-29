مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، واستكمالا لجهود البلدية الخاصة بسلامة الغذاء، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر دبي العالمي الثاني عشر لسلامة الأغذية تحت شعار «التوجهات العالمية لتشريعات الأغذية»، الذي يعقد في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من خبراء سلامة الأغذية من أنحاء العالم، وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بمختلف التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية والبينية في المنطقة وأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بهذه القضية المهمة.

وتأتي هذه الدورة والإمارة تستعد لانطلاق إكسبو 2020 دبي، ومواكبة لجهود البلدية في إكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستضافة.